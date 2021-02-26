آخر تطورات ملف تأليف الحكومة..

قالت مصادر متابعة لملف تأليف الحكومة للمنار “المعنيون الرئيسيون بملف التأليف كلّ في مكانه ولا أحد يتقدّم باتجاه أحد أو يتواصل مع أحد”، وتابعت “الفرنسيون يواصلون التواصل مع الأطراف المعنيين بالتأليف لكنّه تواصل لا يحمل أيّ جديد”.

واضافت المصادر ان “لقاء النائب جبران باسيل والسفيرة الفرنسية تطرق الى عدد الوزراء في الحكومة كما توزيع الحقائب”، ولفتت الى ان “الامور تعقّدت بعد اللقاء الأخير بين الرئيسين عون والحريري ولا يبدو أنّ التراجع ولو شبرا الى الوراء هو في نيّة أي أحد، لذا فإنّ تحقيق أي خرق إيجابي من تلقاء المعنيين بالتشكيل انفسهم يظهر كضرب من المستحيل”.

وقالت المصادر “قد يكون تحريك المياه الراكدة بيد ساع خارجي يقرّب المسافات بين المتباعدين أو معنيّ خارجي يفتح ذراعيه لراغب لبناني، فينعكس ذلك راحة نفسية تنقلب مرونة مع زملائه في التأليف”.

المصدر: قناة المنار