وزير الخارجية العراقي يزور طهران لبحث العلاقات الثنائية والاوضاع الاقليمية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، أن وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين يقوم يوم غد بزيارة رسميّة إلى الجمهوريّة الإسلامية الإيرانيّة تستمر ليوم واحد، يجري فيها لقاءات مع كبار الشخصيات في إيران.

وقال الصحاف إن المحادثات “تتركز حول العلاقات الثنائيّة بين بغداد وطهران، ومناقشة الأوضاع على مستوى المنطقة ودعم مسارات تحقيق التوازن وتجنّب التوتر والتصعيد”. وتأتي زيارة السيد وزير الخارجيّة إلى الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة بعد زيارته التي أجراها إلى المملكة العربيّة السعوديّة خلال الفترة من 22 إلى 23 شباط 2021.

المصدر: سبوتنيك