روسيا تدعو طالبان للتقيد بالالتزامات وعدم تقديم مطالب جديدة لكابول – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2021 - 17:52

روسيا تدعو طالبان للتقيد بالالتزامات وعدم تقديم مطالب جديدة لكابول

منذ 1 ساعة 26 February، 2021
سيرغي لافروف
أخبار دولية - روسيا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة، أن بلاده تدعو حركة طالبان للتقيد بالتزاماتها وعدم تقديم مطالب جديدة في المحادثات مع حكومة أفغانستان. وقال لافروف، في مؤتمر صحفي بعد محادثاته مع نظيره الأفغاني، محمد حنيف أتمار “الرسالة لطالبان ليست سرية. إنها ضرورة منع أي تصعيد على الأرض، ضرورة احترام الشروط لإجراء المحادثات الأفغانية المتفق عليها، عدم تقديم شروط مسبقة جديدة، وهذه ضرورة بالنسبة للجهتين اللتين تشاركان في عملية التفاوض”.

هذا وما تزال أعمال العنف متواصلة في هذه البلاد، حتى بعد توقيع طالبان الاتفاق مع الولايات المتحدة وانطلاق محادثات السلام في العاصمة القطرية بين وفدي الحكومة والحركة. لكن إلى الآن لم يناقش الجانبان المواضيع التي تم الاتفاق عليها ضمن أجندة المفاوضات التي تم التوصل إليها قبل أسابيع.

المصدر: سبوتنيك

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