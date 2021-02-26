لافروف: روسيا تسعى لإعادة الاتصالات مع الولايات المتحدة بشأن سوريا قريبا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2021 - 14:32

لافروف: روسيا تسعى لإعادة الاتصالات مع الولايات المتحدة بشأن سوريا قريبا

منذ 56 mins 26 February، 2021
أخبار موقع المنار

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