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February 26 2021 - 12:50

وزير الخارجية السوري يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني تعزيز العلاقات الثنائية

منذ 42 mins 26 February، 2021
ظريف المقداد
سورية - عربي وإقليمي

بحث وزير الخارجية السورية فيصل المقداد مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال اتصال هاتفي بينهما تطورات الأوضاع في سورية وإيران والمنطقة.
وافادت وكالة سانا أنَّ”الوزير المقداد أكد دعم سوريا الثابت لمواقف إيران فيما يتعلق باستمرار انتهاك بعض الدول الغربية للاتفاق النووي معها، وكذلك استمرار رفض الإدارة الأميركية عملياً التراجع عن قرارات إدارة ترامب السابقة لجهة الخروج من الاتفاق”.
بدوره،أكد الوزير ظريف إصرار إيران على ضرورة التزام الجميع بالاتفاقيات الموقعة بهذا الخصوص دون أي شروط.

المصدر: سانا

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