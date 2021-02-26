الشيخ ياسين لضرورة جلوس كل القوى السياسية مع بعضها البعض والاتفاق على جمهورية ترعى ابناءها

رأى رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي أن استمرار الوضع الحكومي على ما هو عليه يقود البلاد الى مصير اسود مجهول يرضي العدو والمشروع الصهيوامريكي، داعيا المسؤولين الى وعي حقيقة أن الاضرار الناجمة عن تعطيل تشكيل الحكومة اكثر واخطر بكثير من خسارة مصالح شخصية وفئوية لهذه الفريق او ذاك.

وخلال تصريح له ذكّر الشيخ ياسين الاطراف المعرقلة بأن زمن التسويات الخارجية قد مضى منذ تسوية ١٩٤٣ مرورا بالطائف وصولا للدوحة وغيرها من الؤتمرات الدولية التي لم تولد دولة قادرة بمؤسسات عملانية تصنع حكما بعيدا عن المحاصصات.

وشدد الشيخ ياسين على ضرورة جلوس كل القوى مع بعضها البعض والاتفاق على جمهورية ترعى ابناءها بعيدا عن المحاصصات الطائفية والسياسية.

واكد الشيخ ياسين أن “الشعب اللبناني يحترم كل المرجعيات الدينية ومواقعها، إلا أننا نتمنى ألا تسمح بكركي بأن يعتلي منبرها من يستغل المنبر لاثارة الفتنة عبر مهاجمة افرقاء اخرين، وهذا يتنافى مع دور اي مرجعية دينية ولا يتفق مع تعاليم الاديان كافة”.

المصدر: موقع المنار