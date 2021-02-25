“مياه بيروت وجبل لبنان” أصلحت خط الديشونية – بعبدا وبدأت بتأهيل قناة الامير بشير بالشوف

أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان لها الخميس انها “باشرت بأعمال تأهيل كامل قناة الامير بشير الممتدة من نبع الصفا حتى معاصر بيت الدين من الداخل والخارج ومعالجة التسرب وترميم القسم المتضرر منها، بغية الإستفادة القصوى من هذه القناة لتأمين مياه الري في ظل الظروف المعيشية الصعبة”.

من جهة ثانية، وقالت المؤسسة إنها “أنجزت إصلاح العطل الذي طرأ نتيجة انهيارات في التربة على خط الجر الرئيسي الذي يغذي محطة تكرير الديشونية – بعبدا من نبع الديشونية”، وتابعت “عادت التغذية بالمياه إلى طبيعتها في المناطق التي تتغذى منه وهي الشياح – عين الرمانة – حارة حريك – الحدث سانت تيريز- حي الأميركان- حي أبو جودة والليلكي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام