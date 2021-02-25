الصحة الفلسطينية: تسجيل 11 وفاة و2100 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس انه تم تسجيل 11 وفاة و2100 إصابة جديدة بفيروس كورونا في جميع المحافظات خلال 24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة أنه “تم تسجيل 8 حالات وفاة في الضفة الغربية وحالتي وفاة في مدينة القدس وحالة وفاة واحدة في قطاع غزة”.

وأوضحت الوزارة أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية (67)، بيت لحم (173)، الخليل (307)، نابلس (200)، سلفيت (69)، رام الله والبيرة (332)، أريحا والأغوار (33)، طوباس (39)، طولكرم (80)، ضواحي القدس (71)، جنين (62)، مدينة القدس (575)، قطاع غزة (92)”.

المصدر: فلسطين اليوم