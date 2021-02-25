الرئيس روحاني: الأعداء اقروا بفشل الضغوط القصوى ضد الشعب الايراني

صرّح الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني أنه “يشعر بالسعادة لقول الأعداء إن الضغوط القصوى ضد الشعب الايراني قد فشلت”. وفي كلمته الخميس خلال مراسم تدشين الطريق الحر “غدير” بطول 158 كم عبر الفيديو كونفرانس، اشار الرئيس روحاني الى “الأهمية الفائقة لهذا الطريق الرابط بين محافظات قزوين والبرز وطهران في ممرات “شمال –جنوب” و”شرق –غرب” والذي يُعد جزءا من “طريق الحرير”، وقال إن “ما يبعث على الكثير من السرور هو تدشين 221 كم من الطرق الحرة في البلاد خلال العام الجاري (العام الايراني ينتهي في 20 اذار/مارس)”.

واشار الرئيس الايراني الى “تحقق هذه الانجازات رغم الحرب الاقتصادية والحظر والضغوط القصوى”، مضيفاً “قول الأعداء هذه الايام إن الضغوط القصوى ضد الشعب الايراني قد فشلت، يعني صبر وصمود الشعب”.

ونوه الى المشاريع العملاقة التي نفذها مقر “خاتم الانبياء (ص)” للبناء والاعمار ومنها هذا المشروع فضلا عن مشاريع اخرى مهمة جدا قيد التنفيذ من ضمنها مشروع سكك الحديد بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق البلاد، مضيفاً أن “هنالك مشاريع ارغب أن يشارك فيها المقر بصورة اكثر فاعلية منها سكك حديد “رشت -آستارا” في محافظة كيلان شمال البلاد”. وقال الرئيس روحاني إن اجمالي طول الطرق السريعة المنشأة في البلاد سيبلغ 1000 كم خلال 8 اعوام (فترة الحكومتين السابقة والحالية) رغم ظروف الحظر والضغوط الاقتصادية وجائحة كورونا.

المصدر: فارس