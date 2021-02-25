عودة أكثر من 60 لاجئا سوريا إلى أرض الوطن خلال الــ24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين بأن أكثر من 60 لاجئا سوريا عادوا إلى أرض الوطن خلال الــ24 ساعة الأخيرة. وقال المركز في نشرة إخبارية نُشرت على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية: “خلال الــ24 ساعة الأخيرة عاد 63 لاجئا (منهم 19 امرأة و32 طفلا) إلى سوريا من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس و تلكلخ الحدوديين، بينما لم يشهد معبر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا عودة أي لاجئ.

وأضاف المركز أنه خلال الفترة ذاتها عاد 566 نازحا إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل البلاد. ومن جانبها قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية في الجيش العربي السوري خلال الــ24 ساعة الأخيرة بتطهير الأراضي من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدة عثمان بريف درعا على مساحة 2.1 هكتار بالإضافة إلى قيام خبرائها باكتشاف وتدمير 31 عبوة ناسفة، منها عبوة ناسفة واحدة يدوية الصنع .

المصدر: سبوتنيك