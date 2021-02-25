محكمة تركية: حبس “داعشي” أوقف أثناء إجرائه استطلاعاً لمنطقة عسكرية

أمرت محكمة تركية الخميس، بحبس عنصر من تنظيم “داعش” على ذمة التحقيق، أوقف أثناء إجرائه استطلاعا قرب منطقة عسكرية بولاية اسطنبول. وتحركت فرق الشرطة التركية في 20 فبراير، إثر تلقيها بلاغا بوجود شخص أعلى شجرة قرب منطقة عسكرية باسطنبول، وفق وكالة “الأناضول”. وبعد وصولها إلى مكان الحادث أوقفت فرق الشرطة المشتبه به، والذي تبين أنه ينتمي إلى “داعش”، ويقوم باستطلاع المنطقة العسكرية.

وعثرت الفرق خلال تفتيش المشتبه به وتفقد المواد الرقمية المضبوطة معه على صور ووثائق تتعلق بالتنظيم. وتم تحويل المشتبه به بعد إتمام الإجراءات القانونية بحقه، إلى محكمة أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.

المصدر: روسيا اليوم