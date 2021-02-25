رويترز: رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان يقول إن هناك محاولة انقلاب عسكري تجري في البلاد الآن – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2021 - 11:10

رويترز: رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان يقول إن هناك محاولة انقلاب عسكري تجري في البلاد الآن

منذ 44 mins 25 February، 2021
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