رئيس الوفد الوطني اليمني:الموقف الأمريكي لم يتجاوز حدود الكلام، وحتى الآن لم نلحظ أي تقدم فعلي، والخطاب الأمريكي لا يزال متغيرا حتى الآن(المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2021 - 00:28

رئيس الوفد الوطني اليمني:الموقف الأمريكي لم يتجاوز حدود الكلام، وحتى الآن لم نلحظ أي تقدم فعلي، والخطاب الأمريكي لا يزال متغيرا حتى الآن(المسيرة)

منذ 1 ساعة 24 February، 2021
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