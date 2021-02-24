نهرا: لا علم لمحافظة الشمال بالمتجر الذي يبيع أبقارا نافقة في جبل البداوي

اصدر محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا بيانا اكد فيه “ان عددا من مواقع التواصل الاجتماعي تتناقل خبرا مفاده ان مفتشي مصلحة الاقتصاد في الشمال عمدت بمؤازرة دورية لامن الدولة الى اقفال متجر لبيع اللحوم في منطقة جبل البداوي بالشمع الاحمر، بعد التاكد من بيع صاحبه لحوم البقر النافق. وتم توقيف صاحب المحل واخلاء سبيله بعد ساعتين، ومن ثم ازالة الشمع الاحمر عن ابواب المتجر، بايعاز من احد الموظفين النافذين في المحافظة”.

وأضاف البيان: “لذا يهم المحافظ ان يؤكد للراي العام اللبناني عامة والشمالي خاصة، أن المحافظة لا علم لها بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، كما ولم يتدخل اي موظف من المحافظة بهذه القضية. كما ويؤكد المحافظ ان اي شخص يعمد الى بيع لحوم نافقة سيتحول فورا الى القضاء المختص وسيتخذ في حقه اشد العقوبات المنصوص عنها قانونيا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام