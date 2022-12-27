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December 27 2022 - 20:44

اجتماع لمجلس الامن الفرعي في الشمال

منذ 2 ساعة 27 December، 2022
محافظ شمال لبنان رمزي نهرا
لبنان

ترأس محافظُ الشمال رمزي نهرا، في مكتبه في سرايِ طرابلس، اجتماعاً لمجلسِ الامنِ الفرعي حضره قادةُ الأجهزةِ العسكريةِ والامنيةِ والقائمقامون ورؤساءُ البلدياتِ في كلِّ مناطقِ الشمال .
واكد المجتمعون في بيانِ اتخاذِ الاجراءاتِ المناسبةِ والاستثنائيةِ لحمايةِ المواطنين ودورِ العبادةِ خلالَ فترةِ الاعياد، محذرينَ من اطلاقِ الاعيرةِ الناريةِ خلال منتصفِ ليلِ نهايةِ العام الحالي. كما اكد المجتمعون انَ الاجهزةَ المختصةَ ستقومُ بتوقيفِ كلِّ المخالفينَ وتحويلِهم الى القضاء المختص، مشددين على مكافحةِ ظاهرةِ حرقِ الدواليبِ المطاطيةِ وانزالِ اشد العقوباتِ بحقهم.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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