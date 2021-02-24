وزارة الأمن الايرانية تحبط عملية ارهابية شمال غرب البلاد

أعلنت وزارة الامن في الجمهورية الاسلامية الايرانية الاربعاء، احباط عملية ارهابية ومقتل ارهابيين اثنين كانا بصدد تنفيذ عملية ارهابية في قضاء بيرانشهر بمحافظة اذربايجان الغربية (شمال غرب البلاد).

واعلنت العلاقات العامة لوزارة الامن الايرانية انه “بالتعاون بين دائرة الامن بمحافظة اذربايجان الغربية ومقر حمزة سيد الشهداء، تم رصد نشاط مسلح لفريق ارهابي واحباطه أسفر عن مقتل اعضاء هذا الفريق المؤلف من ارهابيين اثنين تابعين لزمرة ارهابية تتخذ من اقليم كردستان مقرا لها”. وأوضحت العلاقات العامة لوزارة الامن ان “هذين الارهابيين كانا بصدد تنفيذ عمليات ارهابية في قضاء بيرانشهر، وقد لقيا مصرعهما خلال الاشتباكات التي وقعت مساء الثلاثاء، وتم ضبط قطعتي سلاح من نوع كلاشينكوف وقنبلة يدوية وكمية من العتاد لديهما”.

المصدر: فارس