الحكومة الألمانية تصادق على تمديد مهمة قواتها في أفغانستان لـ10 أشهر

صادقت الحكومة الألمانية الأربعاء على تمديد التفويض الممنوح لقواتها المنتشرة في أفغانستان لمدة 10 أشهر. وسيقضي هذا القرار، في حال كسب دعم البرلمان الألماني بوندستاغ، بتمديد المهمة الألمانية في أفغانستان (التي ينقضي تفويضها في نهاية مارس القادم) حتى نهاية يناير العام المقبل. ويتواجد في أفغانستان حاليا نحو 1.1 ألف عسكري ألماني، أي ثاني أكبر قوة بعد الولايات المتحدة ضمن عملية “الدعم الحازم” التي أطلقها حلف الناتو مطلع عام 2015.

وجاء هذا القرار بعد أسبوع من إعلان الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ أن وزراء دفاع الحلف في اجتماعهم ببروكسل لم يتخذوا قرارا نهائيا بشأن مصير مهمته في أفغانستان.

ويأتي ذلك وسط التوترات المتزايدة حول أفغانستان في وقت تدرس فيه إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إمكانية إلغاء الاتفاقية المبرمة قبل عام بين سلفه دونالد ترامب وحركة “طالبان” في الدوحة، وهي تقضي بانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في موعد أقصاه نهاية أبريل القادم.

المصدر: روسيا اليوم