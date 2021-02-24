لصحة اطفالك: تجنب شربهم للشاي مع الطعام

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”، بعض النصائح حول أهمية تجنب شرب الأطفال للشاي خلال وبعد تناول وجبات طعامهم.. ما السبب؟

وأوضحت أن الشاي يمنع امتصاص الحديد، ويعرضهم للأنيميا.

وفي حال إلحاح أطفالك على شرب الشاي، يمكنك ببساطة استبداله بمشروبات أخرى ومفيدة أكثر.

وعلى سبيل المثال، يمكن استبداله بكوب صغير من الأعشاب الطبيعية، مثل النعناع، والتيليو، واليانسون، مع مراعاة عدة الإفراط في استخدام السكر.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية أيضاً أنه يمكن استبدال الشاي بكوب صغير من العصير الطبيعي المحضر في المنزل.

ويذكر أن وزارة الصحة والسكان المصرية قد أشارت في وقت سابق إلى ما يفعله الشاي والقهوة بالجسم، عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”.

وذكرت أن شرب القهوة أو الشاي يساعد في الانتباه والتركيز بسبب احتوائهما على مادة الكافيين. ولكن الإفراط في تناول المشروبات عالية الكافيين يسبب التوتر والقلق.

لذلك، سيكون كافياً أن تشرب فنجان أو اثنين من القهوة أو الشاي في اليوم.

المصدر: سي ان ان