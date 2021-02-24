الطقس غداً صاف مع استقرار في الحرارة

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى يوم السيت حيث يتحول الى دافئ نسبيا، فمتقلب وماطر أحيانا، بداية الأسبوع المقبل.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: صاف اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.

الخميس: صاف الى قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحيانا خصوصا جنوب البلاد مع احتمال ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.

– الحرارة على الساحل من 9 الى 22 درجة، فوق الجبال من 5 الى 16 درجة، في الداخل من 4 الى 17 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية – غربية الى جنوبية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 الى 25 كلم/س.

– الانقشاع: جيد اجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و60 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.