بطريق أصفر اللون يذهل العالم فما السبب؟..

أذهل بطريق أصفر اللون العالم، وتداول المهتمون بالطيور صوره عشرات الآلاف من المرات.

البطريق الذي ينتمي لفصيلة “البطريق الملك”، يعيش على جزيرة جورجيا جنوب المحيط الأطلسي شمال القارة القطبية الجنوبية (أنتركاتيكا).

وتتميز البطاريق باللون الأسود والأبيض مع بعض الصفرة حول رقبتها، ولكن هذا البطريق يكتسي تماما باللون الأصفر.

واعتبر العلماء أن البطريق يعاني من حالة تشبه “المهق” في الإنسان وتسمى (اللوسيزم) وهي طفرة جينية يكون فيها الحيوان غالبا أبيض ولكن يمكنه إنتاج بعض الصبغة، حيث يفقد قدرته على إنتاج الميلانين الذي يمنح الريش لونه الطبيعي.

تعود الصور إلى المصور البلجيكي إيف آدامز، الذي التقط الصور قبل عام مضى وتحديدا في شهر ديسمبر/كانون الأول 2019، لكنه لم ينشرها حتى يوم 18 فبراير/شباط 2021.

المصدر: سبوتنيك