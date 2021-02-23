تجمع العلماء نعى النقاش: كبار من هذا النوع لا يرحلون بمجرد موتهم

نعى “تجمع العلماء المسلمين” في بيان، “المناضل والمجاهد والمقاوم الكبير أنيس النقاش”، معتبرا أن “كبارا من هذا النوع لا يرحلون بمجرد موتهم بل آثارهم وجهادهم تبقى شاهدة على حضورهم ونبراسا يستفيد منه المجاهدون لإكمال المسيرة وتحقيق الأهداف التي سعى إليها وعلى رأسها تحرير فلسطين من البحر إلى النهر”.

وأشار التجمع الى أن النقاش “كان حريصا على العلاقة معه وأكد في أكثر من لقاء على أهمية دوره لدرء الفتنة وتفويت الفرصة على مخططات الأعداء وإفشال مشاريعهم التقسيمية، وبدورنا كنا نحرص على الاستماع إلى آرائه والاستفادة منها في عملنا الساعي لوحدة الأمة وتحقيق تقدمها وازدهارها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام