عدنان ضاهر: 16 نائبا حان دورهم تلقوا اللقاح والعملية تمت في المجلس تسهيلا لعمل المستشفيات وتجنبا للازدحام

أوضح الامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر “ان عدد النواب الذين تلقوا اللقاح هم 16 نائبا بوجود فريق من وزارة الصحة والصليب الاحمر اللبناني الذي هو وسيط مع البنك الدولي الممثل بعلاء هاجر ونادين خوري والدكتور حسام شرقاوي هو الذي يتصل بالبنك الدولي وبكل هذه الاسماء الموجودة التي تلقحت هي على المنصه وحسب الفئة العمرية، وقد حان دورهم. وهذا ما فعلناه باعتبار ان النواب هم الاكثر عملا في القوانين واجتماعاتهم دائمة وخوفا من ان ينقلوا العدوى الى المجتمع اذا ما أصيبوا”.

وسئل ضاهر : كيف تمت المصادقة بانها على المنصة ووصلت أسماء كل الذين هم فوق ال 70 بينما الناس في الخارج ينتظرون ؟أجاب:”لا أحد لقح الا اذا كان فوق السبعين ويكون لديه مرض معين. وتسهيلا لعمل المستشفيات حتى لا يحصل ازدحام حصل التلقيح هنا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام