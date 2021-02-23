دراسة تحذر: الإكثار من الخبز الأبيض والمعكرونة يسبب الموت المبكر

درس علماء من جامعة “سيمون فريزر” في كندا آثار اتباع نظام غذائي غني بالحبوب المكررة، حيث أكدت نتائج الدراسة أن الإكثار من تناول هذه الحبوب يمكن أن يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة.

وبينت نتائج الدراسة أن الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالحبوب المكررة،بسبب ازالة النخالة منها مثل الخبز الأبيض والمعكرونة، تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وحتى الموت المبكر.

وبحسب الدراسة المنشورة في موقع “مير24″، تتحلل الكربوهيدرات المكررة الموجودة في الكرواسون والخبز الأبيض والمعكرونة بشكل أسرع وتؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

وحث الباحثون الجميع على التفكير بشكل جدي لاستبدال منتجات الدقيق الأبيض بخيارات تتضمن الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والشعير.

المصدر: سبوتنيك