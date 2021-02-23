شركة “مايكروسوفت” تتعاون مع ناشرين أوروبيين للضغط من أجل وضع نظام يجبر كبرى منصات التواصل الاجتماعي على الدفع مقابل الأخبار – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 23 2021 - 11:18

شركة “مايكروسوفت” تتعاون مع ناشرين أوروبيين للضغط من أجل وضع نظام يجبر كبرى منصات التواصل الاجتماعي على الدفع مقابل الأخبار

منذ 1 ساعة 23 February، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة