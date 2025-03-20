لماذا تغمر الصين العالم بنماذج الذكاء الاصطناعي القوية؟

في الفترة الأخيرة، شددت الولايات المتحدة قبضتها على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مانعةً بذلك وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة وحصر النماذج الملكية خلف الحواجز التجارية.

مع الوقت بدا الرد الصيني “الانتقامي” المتوقع هو: بناء الصين جدرانها الخاصة، وحماية نفسها من الاختراقات، ومضاعفة السرية المفروضة على تطويرها لهذا القطاع الحساس. وبدلاً من ذلك، فعلت الصين شيئًا غير متوقع: غمرت بكين العالم بنماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا.

ففي الأسابيع الأخيرة أغرقت مجموعات التكنولوجيا الصينية السوق بنماذج ذكاء اصطناعي قوية. ولكن في صناعة تُعد السرية فيها هي القاعدة، فإن الصدمة الحقيقية تكمن في انفتاحها، فالنماذج الصينية كانت مجانية ومتاحة للتنزيل والتعديل والدمج.

تحركات صينية شديدة السرعة

كانت وتيرة الدفع بنماذج الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر في الصين لا هوادة فيها. منذ ظهور النسخة الأولى من “ديب سيك DeepSeek R1″ لأول مرة في يناير، والذي عده البعض رداً صينياً على سلسلة o1 من اوبن إيه آي OpenAI – تبعتها موجة من النماذج ذات القدرات المتزايدة.

وبحسب صحيفة الايكونوميست فقد كان التأثير على الأسواق الصينية مذهلاً، إذ شهدت الأسهم أفضل بداية لها هذا العام على الإطلاق، وارتفع مؤشر هانغ سنغ للتكنولوجيا، الذي يتتبع أكبر شركات التكنولوجيا الصينية المدرجة في هونغ كونغ، بأكثر من 40% منذ منتصف يناير.

وتزعم شركة “علي بابا” أن أحدث نموذج ذكاء اصطناعي لديها QwQ-32B ينافس DeepSeek R1 وقد حقق أداءً جيدًا في اختبارات القياس القياسية الرسمية. وفي كل بضعة أسابيع يظهر نموذج آخر، مما يدفع حدود ما يمكن أن يفعله الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر.

خطر أمني؟

في الوقت الحالي، تتعامل معظم شركات التكنولوجيا الأمريكية مع الذكاء الاصطناعي كمورد حصري، مما يقيد الوصول إلى أقوى نماذجها خلف جدران الدفع. تُقيد شركات أوبن إيه آي OpenAI وغوغل ديب مايند Google DeepMind وأنثروبيك Anthropic الوصول الكامل إلى أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تقدمًا، وتقدمها من خلال خطط مثل الاشتراكات المدفوعة وصفقات المؤسسات.

في الوقت نفسه، تنظر الحكومة الأمريكية إلى الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر على أنه خطر أمني، خوفًا من إمكانية تعديل النماذج غير المنظمة وتحويلها إلى أسلحة سيبرانية. وذلك يضغط المشرعون الأمريكيون بالفعل لحظر برنامج DeepSeek للذكاء الاصطناعي من الأجهزة الحكومية، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

شركة اوبن إيه آي OpenAI، هي مختبر وشركة رائدة في أبحاث الذكاء الاصطناعي. تشمل منتجاتها الرئيسية GPT-3.5، وGPT-4o، وChat GPTشركة اوبن إيه آي OpenAI، هي مختبر وشركة رائدة في أبحاث الذكاء الاصطناعي. تشمل منتجاتها الرئيسية GPT-3.5، وGPT-4o، وChat GPT.

لكن شركات التكنولوجيا الصينية تتخذ نهجًا مختلفًا تمامًا. فمن خلال إتاحة الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، فإنها لا تتجنب العقوبات الأمريكية فحسب، بل تعمل أيضًا على لامركزية التطوير والاستفادة من المواهب العالمية لتحسين نماذجها. حتى القيود المفروضة على رقاقات إنفيديا المتطورة تُصبح أقل وطأة عندما يتمكن بقية العالم من تدريب نماذج الصين وتحسينها باستخدام أجهزة بديلة.

إعادة تشكيل محتملة للقطاع

ويؤكد الخبراء أن الذكاء الاصطناعي يتطور من خلال التكرار، فكل إصدار جديد يبني على الإصدار السابق، مُعالجًا نقاط الضعف، ومُوسّعًا للإمكانيات، ومُحسّنًا للكفاءة. ومن خلال نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، تُنشئ شركات التكنولوجيا الصينية نظامًا بيئيًا يُحسّن فيه المطورون العالميون نماذجهم باستمرار دون تحمّل جميع تكاليف التطوير.

وقد يُعيد نطاق هذا النهج تشكيل الهيكل الاقتصادي للذكاء الاصطناعي جذريًا. إذا أصبح الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر بنفس قوة النماذج الأمريكية المُسجّلة الملكية، فإن القدرة على استثمار الذكاء الاصطناعي كمنتج حصري ستنهار. لماذا ندفع ثمن نماذج مغلقة إذا كان هناك بديل مجانيّ وذو كفاءة مُماثلة؟

بالنسبة لبكين، قد تكون هذه الاستراتيجية سلاحًا قويًا في حرب التكنولوجيا الأمريكية الصينية. قد تجد شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية، المبنية على تحقيق الربح من خلال تراخيص المؤسسات والخدمات المتميزة، نفسها في سباق نحو القاع، حيث يتوفر الذكاء الاصطناعي بكثرة، لكن الأرباح بعيدة المنال.

ولكن في الوقت الحالي، يظل الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر أفضل رهان للصين، وأصبح وسيلة للمنافسة دون الوصول إلى أفضل الرقاقات أو ميزة التقدم المبكر في هذا القطاع.

المصدر: dw.com