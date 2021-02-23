اعتقال زعيم للمعارضة في جورجيا

اعتقلت الشرطة الجورجية اليوم زعيما للمعارضة واستخدمت الغاز المسيل للدموع في عملية دهم عنيفة لمقر حزبه، بحسب ما افادت “وكالة فرانس برس”.

وأظهرت مشاهد حية نقلها التلفزيون، نيكا ميليا زعيم “الحركة المتحدة الوطنية” أكبر الأحزاب المعارضة في البلاد، خلال اقتياده من مقر حزبه لوضعه في السجن الاحتياطي قبل محاكمته.

وفي تلك الاثناء استخدم المئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع ضد أنصاره وقادة جميع الأحزاب المعارضة الذين كانوا يتجمعون في المبنى منذ الأربعاء، بحسب ما أظهرت مشاهد بثها تلفزيون “إمتافاري”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية