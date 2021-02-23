قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل شابين فلسطينيين قرب حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة قبل قليل(المركز الفلسطيني للإعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2021 - 02:42

قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل شابين فلسطينيين قرب حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة قبل قليل(المركز الفلسطيني للإعلام)

منذ 1 ساعة 23 February، 2021
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