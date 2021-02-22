الجيش: خرقان جويان للعدو الإسرائيلي

افادت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، انه بتاريخ اليوم الساعة 8.45 خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ومن ثم غادرت الأجواء الساعة 12،30 من فوق بلدة يارون.

كذلك الساعة 8.15 خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ميس الجبل، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ومن ثم غادرت الأجواء الساعة 8.45 من فوق بلدة يارون.

وتتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام