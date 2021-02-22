اليمن: العدوان يخرق اتفاق التهدئة بالحديدة ويعتدي على مأرب والجوف

شنت طائرات العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن الاثنين 15 غارة على محافظتي مأرب والجوف.

وأوضح مصدر أمني يمني أن “طيران العدوان شن 10 غارات جوية على مديريتي صرواح ومدغل في محافظة مأرب و5 غارات جوية على سوق الثلوث والمهاشمة وأسطر بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف”.

من جهة ثانية، أوضح مصدر يمني في محافظة الحديدة أن “قوى العدوان ارتكبت أكثر من 148 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بينها استحداث تحصينات قتالية قرب شارع الخمسين والجبلية والمنظر”.

وأضاف المصدر أن “من بين خروق العدوان محاولة تسلل في حيس و 3 غارات لطيران تجسيي على الدريهمي والتحيتا وتحليق 9 طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية والتحيتا والدريهمي”.

المصدر: موقع انصار الله