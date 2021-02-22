النائب حسن عزالدين زار الوزير وهبه وعرضا الاوضاع في لبنان والمنطقة

اعلن المكتب الاعلامي لعضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن عز الدين في بيان، ان “وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه في مكتب الوزارة استقبله ومعاونه ساجد شحرور، حيث جرى خلال اللقاء عرض لمجمل المستجدات السياسية الحاصلة على الساحتين اللبنانية والاقليمية والدولية”.

واستعرض الطرفان، بحسب البيان، “ما يمكن لوزارة الخارجية والمغتربين القيام به على الساحة الدولية ومنظمات الأمم المتحدة والتواصل الدبلوماسي من أجل تأمين الدعم للبنان وتعزيز استقراره، لاسيما في ظل ما يعانيه لبنان من وضع اقتصادي ومالي ضاغط، مع التشديد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخطي هذه المرحلة الصعبة، والتي تحتاج إلى مزيد التفهم والتفاهم الوطني لمواجهة جائحة كورونا، التي تهدد الوضعين الاقتصادي والاجتماعي”.

وأكد الطرفان أن “لبنان بحاجة ماسة إلى موارد تتيح له إنعاش اقتصاده المنهار، وهذا ما يحتم على الجميع توحيد الموقف الوطني للحفاظ على حقوقنا وثرواتنا في ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة”.

وفي ما يتعلق بقانون الدولار الطلابي، شدد الطرفان على “ضرورة إنهاء معاناة الطلاب في الخارج، لا سيما وأن الدولة يجب أن تكون مسؤولة عن أبنائها في الخارج والاهتمام بهم وعدم تركهم في أصعب الظروف، وعلى الجهات المعنية التزام تطبيق هذا القانون بأسرع وقت وإنصاف هؤلاء الطلاب وحماية مستقبلهم من الضياع، بعدما أصبح الوضع المعيشي والاقتصادي والحياتي لا يحتمل”.

وتطرق الجانبان إلى الشأن الحكومي، فشددا على “ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة جديدة اليوم قبل الغد لمواجهة الأزمات والتحديات الراهنة التي يتعرض لها لبنان، لأن لبنان لم يعد يحتمل وقتاً ضائعاً إضافياً، وهو غارق في وحول أزماته ومشاكله الاقتصادية والاجتماعية وغيرها”، وأكدا “ضرورة أن تشكل الحكومة على قواعد الدستور والمصلحة الوطنية، لأن في ذلك حاجة ملحة للتخفيف من الكلف التي يتكبدها لبنان واللبنانيون، وتحصين البلد في مواجهة التهديدات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام