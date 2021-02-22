المفتي قبلان نعى انيس النقاش: كان مثال المناضل الممانع

نعى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، أنيس النقاش، مشيرا الى انه “مناضل عربي كبير، كان مقاوما من الطراز الأول ونموذجا حرا بعقله وفكره وموقفه وخياره ومثال المناضل الممانع والثائر العابر للحدود والطوائف. ناضل بشدة لحماية مشروع الدولة من الطائفية والفساد ودفع بقوة نحو مبدأ المواطنة وسيادة البلد وتطوير الصيغة السياسية، وكان ظهرا قويا لمشروع المقاومة ونصرة فلسطين وسوريا والعراق واليمن وحقوق الشعوب العربية وحماية العرب من التعرب. كما حذر بشدة من موجات التطبيع التي تعمل على تحويل كيانات العرب الى متاريس انتحارية بمشروع تل أبيب”.

وختم قبلان: “رحم الله أنيس النقاش، فقد قضى ما عليه وبقي ما علينا من أمانة الشعوب وممانعة الموقف وعدالة الأوطان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام