إصابة السفير الإيطالي في #الكونغو في هجوم على مبنى يتبع الأمم المتحدة شرق البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
February 22 2021 - 13:08
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
22 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
بدء المرحلة الثانية من تخفيف قيود الإغلاق وتشمل فتح وكالات السفر والسيارات ومحال الميكانيك ومغاسل السيارات وورش البناء
المرحلة الثانية تشمل فتح المصابغ ومحال بيع الزهور والسماح لسيارات الأجرة بالعمل شرط ألا تقل أكثر من 3 أشخاص بينهم السائق
وفاة رئيس شبكة أمان للدراسات والمناضل اللبناني والعربي أنيس النقاش نتيجة إصابته بفيروس كورونا
وزير الخارجية الإيراني للمنار: نعمل لمساعدة اللبنانيين للاتفاق ولا نستطيع فرض أي اتفاق عليهم ولا يقدر أحد على ذلك
محمد جواد ظريف للمنار: قدمنا اقتراحات للمساعدة بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت لكن ضغوط أميركا حالت دون قبول لبنان لها
ظريف للمنار: خطأ جيراننا أنّهم سمحوا لـ"إسرائيل" بأن تنقل الصراع إلى أراضيهم وسوف تسلبهم الأمن ولن تبادر للدفاع عنهم
ظريف للمنار: إذا أقدمت "إسرائيل" على مهاجمة إيران ستكون قد أقدمت على خطوة انتحاريّة لا لنفسها فقط بل لشركائها أيضاً
ظريف للمنار: هدفنا في سوريا محاربة الإرهاب ويجب على "إسرائيل" أن تدرك أنّ سياسات دعم الجماعات الإرهابية لن تبقى دون ردّ
ظريف: على واشنطن أن تتخذ خطوات تصحيحية عبر الالتزام بالاتفاق النووي وسنرد فوراً على تلك الخطوات
الخارجية الإيرانية: سنوقف اعتباراً من الثلاثاء تنفيذ البروتوكول الإضافي وسنكمل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الاتحاد الأوروبي: التعاون بين إيران ووكالة الطاقة الذرية حيوي لمستقبل الاتفاق النووي
الجهاد الإسلامي تعلن عن تمسكها بالحق الفلسطيني الثابت على كامل تراب الأرض وتؤكد أنّها لم تخول أحداً بالتنازل عن ذرة منه
مصر تتفق مع كيان الاحتلال على بناء خط أنابيب جديد للغاز بهدف زيادة شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا
سانا: افتتاح ممر ترنبة في سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي لاستقبال الأهالي الراغبين بالخروج من مناطق سيطرة الإرهابيين
الرئيس الجزائري يجري تعديلاً حكومياً شمل وزيري الطاقة والصناعة ويقيل وزراء الموارد المائية والسياحة والبيئة والأشغال
اليونان تعلن أنها ستوقع اتفاقية مع السعودية لتسليمها نظام صواريخ باتريوت ونصبه وتشغيله في المملكة
الصين تعرب عن سعيها إلى الحوار مع الولايات المتحدة وتؤكّد أن سبب الخلاف يعود إلى إجراءات إدارة دونالد ترامب
حركة طالبان: نرفض أي تأجيل محتمل لانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان وإذا أغلق المسار الدبلوماسي فلا سبيل سوى الحرب
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يطالب بالوقف الفوري للقمع في ميانمار
اليابان توقف 32 طائرة من طراز بوينغ 777 عن العمل بعد احتراق محرك طائرة من نفس الطراز فوق ولاية كولورادو الأميركية
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يحل البرلمان تمهيداً لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال ستة أشهر
وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الليبية: محاولة اغتيال فاشلة لوزير الداخلية فتحي باشاغا ومقتل أحد المهاجمين واعتقال آخرين
جهاز دعم الاستقرار الليبي ينفي حصول محاولة اغتيال باشاغا ويعتبر أن ما حدث هو سوء تصرف من حرس الوزير
نيجيريا: مقتل سبعة أشخاص إثر تحطم طائرة عسكرية كانت تقلهم بالقرب من العاصمة أبوجا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزير الاعلام الصومالي: الامارات تريد الصومال مثل ليبيا واليمن وتسعى لإثارة الفوضى وهو ما لا يقبله شعبنا
البنك المركزي السوداني يوحد أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني تلبيةً لمتطلبات برنامج صندوق النقد الدولي
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يحل البرلمان تمهيداً لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال ستة أشهر
وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الليبية: محاولة اغتيال فاشلة لوزير الداخلية فتحي باشاغا ومقتل أحد المهاجمين واعتقال آخرين
جهاز دعم الاستقرار الليبي ينفي حصول محاولة اغتيال باشاغا ويعتبر أن ما حدث هو سوء تصرف من حرس الوزير
نيجيريا: مقتل سبعة أشخاص إثر تحطم طائرة عسكرية كانت تقلهم بالقرب من العاصمة أبوجا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
إصابة السفير الإيطالي في #الكونغو في هجوم على مبنى يتبع الأمم المتحدة شرق البلاد
منذ 28 mins
22 February، 2021
الكونغو
التعليقات
ذات صلة
50 قتيلا على الأقل بانهيار منجم للذهب شرق الكونغو
الكونغو: الجيش يعلن مقتل 20 شخصا على يد “ميليشيا متطرفة”
ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ”إيبولا” في الكونغو وتحذير من الجنازات
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}