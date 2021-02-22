قالیباف: غدا سيتوقف تنفيذ البروتوكول الاضافي تماما – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2021 - 10:38

قالیباف: غدا سيتوقف تنفيذ البروتوكول الاضافي تماما

منذ 50 mins 22 February، 2021
رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف
ايران - عربي وإقليمي

اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف بان تنفيذ البروتوكول الاضافي سيتوقف تماما بدءا من يوم الثلاثاء 23 شباط /فبراير وسيتم منع اي نوع من الوصول الى المنشآت النووية الايرانية من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلاقا.

وكتب قاليباف في تغريدة له اليوم الاثنين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر انه وفقا للقانون المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي سيتوقف بدءا من يوم 23 شباط/فبراير (غدا الثلاثاء) تنفيذ البروتوكول الاضافي بصورة كاملة وان اي وصول (للمنشآت النووية الايرانية من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية) سيكون ممنوعا بتاتا وغير قانوني.

واضاف ان اي نوع من التعاون خارج اطار اتفاق الضمانات والوكالة في المستقبل يستلزم وفقا للمادة 7 من القانون قرارا من مجلس الشورى.

واردف قاليباف ان المادة 9 من قانون المجلس تضمن تنفيذه الدقيق.

المصدر: وكالة فارس

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