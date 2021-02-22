قالیباف: غدا سيتوقف تنفيذ البروتوكول الاضافي تماما

اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف بان تنفيذ البروتوكول الاضافي سيتوقف تماما بدءا من يوم الثلاثاء 23 شباط /فبراير وسيتم منع اي نوع من الوصول الى المنشآت النووية الايرانية من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلاقا.

وكتب قاليباف في تغريدة له اليوم الاثنين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر انه وفقا للقانون المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي سيتوقف بدءا من يوم 23 شباط/فبراير (غدا الثلاثاء) تنفيذ البروتوكول الاضافي بصورة كاملة وان اي وصول (للمنشآت النووية الايرانية من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية) سيكون ممنوعا بتاتا وغير قانوني.

واضاف ان اي نوع من التعاون خارج اطار اتفاق الضمانات والوكالة في المستقبل يستلزم وفقا للمادة 7 من القانون قرارا من مجلس الشورى.

واردف قاليباف ان المادة 9 من قانون المجلس تضمن تنفيذه الدقيق.

المصدر: وكالة فارس