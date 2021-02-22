مصر تسجل 608 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و55 وفاة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، اليوم الاثنين، تسجيل 608 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و55 وفاة ة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن ” إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 178151 حالة من ضمنهم 137837 حالة تم شفاؤها، و 10353 حالة وفاة “.

هذا وأكدت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، امس الأحد، أن مصر سوف تستقبل شحنة من لقاح “سينوفارم” الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد خلال الساعات المقبلة، وأن 8.6 مليون جرعة من لقاح “أسترازينيكا” ستصل القاهرة خلال أيام، لتبدأ في غضون أسابيع حملة تطعيم المواطنين، وستكون الأولوية لكبار السن، ومن يعانون أمراضا مزمنة.

هذا ووصلت الدفعة الأولى من اللقاح إلى مصر في وقت سابق، ووفقا لجريدة الأهرام القومية، وتحتوي الشحنة على 50 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا، قادمة من الهند علي متن طيران الإمارات.

المصدر: وكالة سبوتنيك