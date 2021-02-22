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February 22 2021 - 00:56

وزير الخارجية الإيراني لقناة المنار:نعمل لمساعدة اللبنانيين للإتفاق فيما بينهم

منذ 29 mins 22 February، 2021
ظريف: لا عودة للاتفاق النووي ما لم تنفّذ واشنطن كل التزاماتها حيال الاتفاق
ظريف: لا عودة للاتفاق النووي ما لم تنفّذ واشنطن كل التزاماتها حيال الاتفاق
ايران - عربي وإقليمي

إعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أن” اميركا في آخر 4 سنوات لم تنفذ اي شي من الإتفاق النووي”.

وأضاف خلال مقابلة خاصة على قناة المنار أن”لبلاده الحق بعدم الالتزام بحسب المادة 36 من الإتفاق لأن الطرف الاخر لا يقوم بواجباته”.
وتابع أن”السلاح النووي لا يزيد من امننا بل انه يخرّب الامن في العالم”.

وأردف بالقول” اذا سلك بايدن سلوك ترامب فلن يحصل على اي شيء منا”.

واشار وزير الخارجية الايراني إلى ان”السعودية لا تستطيع تحقيق نصر عسكري ولا تستطيع الحصول بالمفاوضات على ما فشلت فيه عسكريا”.

وأضاف”خطأ جيراننا أنهم سمحوا لإسرائيل بأن تنقل الصراع إلى أراضيهم وسوف تسلبهم الأمن ولن تبادر للدفاع عنهم”.

وحول التهديدات الاسرائيلية قال ظريف “إذا اقدمت إسرائيل على مهاجمة إيران ستكون قد أقدمت على خطوة إنتحارية”.

وتابع”هدفنا في سوريا محاربة الإرهاب ويجب على إسرائيل ان تدرك أن سياسات دعم الجماعات الارهابية لن تبقى من دون ردّ”.

وفي الملف اللبناني قال ظريف:”نعمل لمساعدة اللبنانيين للإتفاق فيما بينهم،ونحن لا نستطيع فرض أي اتفاق على اللبنانيين ولا يقدر أي أحد على ذلك”.

وأضاف” قدمنا اقتراحات لمساعدة لبنان بعد كارثة انفجار المرفأ لكن الضغوط الاميركية حالت دون ذلك”.

المصدر: موقع المنار

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