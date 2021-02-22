“الطاقة الذرية”: توصلنا إلى اتفاق مع إيران لمواصلة أنشطة التفتيش “الضرورية”

قال رافائيل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، امس الأحد، إن”الوكالة توصلت إلى اتفاق مع إيران لمواصلة أنشطة التفتيش الضرورية”.

ويأتي هذا الاتفاق بعد أن قلصت طهران تعاونها هذا الأسبوع، كما أن وصول الوكالة إلى المواقع الإيرانية وفقا لغروسي “سيكون بنسبة أقل، ولن يكون هناك المزيد من عمليات التفتيش المفاجئة”.

وأضاف غروسي أن الوكالة حصلت على “نتيجة جيدة ومعقولة من المحادثات في إيران”، لافتا إلى أنه اتفق مع إيران على أن تواصل الوكالة الأنشطة الضرورية للتحقق والمراقبة لما يصل إلى ثلاثة أشهر.

وكان كاظم غريب آبادي، مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، قيم إيجابا نتائج المحادثات التي أجراها في طهران اليوم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المصدر: رويترز+روسيا اليوم