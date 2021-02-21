الوزيرة نجم: القاضي بيطار لم يرفض استلام المهمة

اعتبرت وزيرة العدل ماري كلود نجم في حديث اذاعي “أن القاضي طارق بيطار لم يرفض لمرة استلام المهمة”، وقالت”يجب أن يغلب المصلحة الوطنية على أي شيء آخر، وهو قال أنه بتصرف القضاء، وتحفظاته سابقا كانت لأسباب شخصية”، وتابعت “خلفية القاضي ومؤهلاته تسمح له باستلام الملف. في حال وجود ضغوط سياسية على القاضي أن يظهر ذلك وعدم اخفاء الامر”.

ولفتت الوزيرة نجم الى أنه على “المحقق العدلي قراءة الملف”، مؤكدة أن “أي طرف متضرر من القرار يمكنه الطعن به. السلطة التنفيذية ليست لديها صلاحية الطعن بالقرار”، مشيرة الى “تحقيق فرنسي في ملف انفجار المرفأ”، مؤكدة أن “التحقيق الفرنسي مستقل وليس بطلب لبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام