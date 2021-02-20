فريق كورونا في مستشفى الهمشري عاين 120 مصابا في عين الحلوة

جال فريق وحدة “كورونا” التابعة لمستشفى الهمشري، في أحياء وقواطع مخيم عين الحلوة، حيث عاين ما يزيد على 120 مصابا بالفيروس.

وأشار بيان إلى أن “هذه الخطوة تأتي استكمالا لعملية المسح التي قام بها الفريق الطبي الأسبوع المنصرم، وبعد التقييم ودراسة الوضع الصحي للمصابين بين مدير مستشفى الهمشري الدكتور رياض أبو العينين والسفير الفلسطيني أشرف دبور، كان لا بد من إجراء عملية مسح للمصابين في مخيمات صور، حيث زار الفريق الطبي، مخيم الرشيدية وبرج الشمالي والبص، واليوم في عين الحلوة تابع الفريق الطبي بكامل عتاده والمؤلف من 4 أطباء و10 ممرضين ومسعفين، ترافقهم سيارات الإسعاف المجهزة لنقل أي حالة بحاجة الى دخول مستشفى” .

وجال الفريق بين الأحياء والقواطع، ولاقت هذه الزيارة ترحيبا من الأهالي. وشكر رؤساء لجان الأحياء والقواطع، لإدارة مستشفى الهمشري جهودها ولسفارة دولة فلسطين ممثلة بسفيرها دبور “إهتمامة ومتابعته اليومية للوضع الوبائي داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية وخصوصا مخيم عين الحلوة”.

المصدر: الوكالة الوطنية