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February 20 2021 - 20:10

الرئيس الأفغاني يتعهد بعدم تمكين طالبان من تحقيق حلمها بتشكيل حكومة انتقالية

منذ 1 ساعة 20 February، 2021
الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني
الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني
أخبار دولية - افغانستان

 جدد الرئيس الأفغاني أشرف غني، رفضه لما يراه مساعي حركة طالبان تشكيل حكومة انتقالية، في وقت تتعثر فيه مفاوضات السلام الجارية بين حكومته والحركة لوقف العنف في البلاد. ونقلت وسائل إعلام محلية عن الرئيس غني السبت، قوله، خلال خطاب أمام أسر الضحايا من القوى الأمنية، “لن تحقق طالبان حلمها بتكوين حكومة انتقالية ما حييت”.

وأكد الرئيس الأفغاني أن “الغرض من الحكومة الانتقالية هو إرباك الشعب”. وفق تعبيره. يُذكر أنه في نهاية شباط/فبراير من العام الماضي، وفي حفل أقيم في قطر، وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان على اتفاق السلام الأول منذ أكثر من 18 عامًا من الحرب، والذي ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا وبدء حوار بين الأفغان بعد صفقة تبادل للأسرى، بحيث تفرج الحكومة عن 5000 من طالبان، فيما تفرج الأخيرة عن نحو 1000 من عناصر الأمن الأسرى.

المصدر: سبوتنيك

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