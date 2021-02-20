رسالة الامام الخامنئي إلى اتحاد جمعيات الطلاب المسلمين بأوروبا

اكد قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي أن همة ونشاط الشباب وآمالهم المحفزة في تطوير وتنمية الوطن وضمان مستقبله، كالعديد من القضايا الأخرى في البلاد، قادت إلى انفتاحات علمية وعملية كبيرة.

وبحسب وكالة مهر للأنباء، فإن نص رسالة الامام الخامنئي التي قرأها صباح اليوم حجة الإسلام أحمد واعظي، ممثل القائد لشؤون الطلاب في أوروبا، خلال الاجتماع عبر الانترنت لهذا الاتحاد، جاء على النحو التالي:

مع مرور الأيام، تتضح أكثر فأكثر أهمية دور الشباب في تطوير وتنمية الوطن وضمان مستقبله. وأثبت فيروس كورونا هذا الأمر مرة أخرى. وقادت همة ونشاط الشباب وآمالهم المحفزة في هذا الأمر، كالعديد من القضايا الأخرى في البلاد، إلى انفتاحات علمية وعملية كبيرة، وهذا من أعظم إنجازات الثورة الإسلامية التي استطاعت أن تضع وسام “لعب الأدوار في القضايا الأساسية” على صدر شباب الوطن الكريم.

يحدونا الأمل أيها الطلاب الأعزاء، في أن تعملوا على استثمار هذه الفرصة الثمينة التي بين أيديكم، وتزينوا أنفسكم قدر الإمكان بالكفاءات العلمية والدينية والأخلاقية والاستعداد للعب أدوار، وإن اتحاد الجمعيات الإسلامية يحمل وزرا أثقل، وبالطبع أكثر شرفًا في هذا الأمر.

المصدر: مهر