الرئيس روحاني: التشكيك في مكافحة فيروس كورونا هراء وكذب

قال الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني انه منذ اليوم الاول لتسجيل اول اصابة بفيروس كورونا في البلاد تم الاعلان عنها وان ما يقوم به اعداء الثورة الاسلامية بالتشكيك حول عدم اعلان الحكومة عن ذلك لاغراض انتخابية، هراء وكذب.

واشار الرئيس روحاني في اجتماع اللجنة الوطنية لكورونا اليوم السبت الى مرور عام كامل على تسجيل اول حالة اصابة بكورونا في البلاد. واضاف منذ اليوم الاول لدخول الفيروس فی البلاد تم اتخاذ القرار في الحكومة حول اطلاع المواطنين على ذلك وان ما يقال عن التاخير في الاعلان لاسباب انتخابية كذب وهراء لان صحة المواطنين هي اولوية النظام الاسلامي.

وبين الرئيس روحاني، أن لجنة مكافحة فيروس كورونا تبلغ يوميا عن عدد المرضى في شكل إحصائيات دقيقة يوميا، مؤكدا أن إيران من أكثر الدول اهتماما بالاعلان عن المعلومات بشأن حالات كورونا بالبلاد.

ونوه الى تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا والتي قراراتها لازمة التنفيذ للجميع، وقال منذ عام وافق قائد الثورة الاسلامية على تشكيل لجنة وطنية لمكافحة ازمة فيروس كورونا واليوم هو الاجتماع الثامن والخمسين لها.

المصدر: وكالة ارنا