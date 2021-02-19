المتحدث باسم المفوضية الأوروبية: مشاورات مكثفة حول إمكانية عقد لقاء غير رسمي بشأن الاتفاق النووي الإيراني بمشاركة الولايات المتحدة

أعلن المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية بيتر ستانو الجمعة، أن “الاتحاد الأوروبي يجري”، موضحاً أن العمل جار ولم يحدد موعد بعد”.

وقال المتحدث، في إفادة صحفية، “أشار كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن الملف النووي الإيراني إلى استعدادنا لعقد اجتماع غير رسمي لمناقشة هذه القضايا، والمناقشات المكثفة جارية مع جميع المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة ومع الولايات المتحدة. نحن مستعدون ، بقيادة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي (جوزيب بوريل)، لدعوة المشاركين في خطة العمل المشتركة الشاملة والولايات المتحدة إلى مشاورات غير رسمية للتفكير في كيفية إحراز تقدم “.

وأضاف أن “الاجتماع محتمل لكن لا يوجد موعد بعد”. وأشار ستانو إلى أن الاتحاد الأوروبي قد رفع العقوبات بسبب أن إيران تفي بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة. وقال “نتحدث الآن عن رفع العقوبات الأميركية”.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق، اهتمامها بإجراء مفاوضات مع إيران برعاية الاتحاد الأوروبي وبمشاركة الوسطاء الدوليين “الستة” ومن بينهم موسكو وبكين. وردًا على بيان واشنطن، دعا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف الولايات المتحدة مجددًا إلى رفع العقوبات المفروضة على إيران.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلاً عن مصادر رسمية ودبلوماسية، أن الولايات المتحدة وإيران قد تجريان في الأسابيع المقبلة برعاية الاتحاد الأوروبي مناقشة حول الملف النووي الإيراني لأول مرة منذ تولى جو بايدن منصب الرئيس.

المصدر: سبوتنيك