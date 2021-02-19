وديع الخازن: نتمنى على الرئيس عون تتويج عهده بخطوة جامعة وإنقاذية

تمنى عميد “المجلس العام الماروني” في لبنان وديع الخازن على “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تتويج عهده بخطوة جامعة وإنقاذية ، من خلال تسهيل مسار حكومة يشكلها الرئيس سعد الحريري، تعيد عجلة الحياة إلى دورانها الطبيعي”.

وتوجه الخازن إلى الرئيس عون الجمعة قائلا “كل دول العالم وكل الأصدقاء وجميع اللبنانيين في الداخل وفي دنيا الإنتشار، يسألونكم عدم التباطوء. فلا تترددوا في تحرير تأليف حكومة إنقاذ ومهمة من آلية إرضاء بعض الزعماء والأحزاب ولا تجعلوها إجحافا بحق المواطنين، بل دعوا أصحاب الكفاءات يديرون شؤون البلاد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام