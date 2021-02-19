العدو الاسرائيلي يقمع مسيرة سلمية رفضا للاستيطان الصهيوني بالضفة المحتلة

أصيب الجمعة فلسطينيان خلال مواجهات مع قوات العدو الاسرائيلي في خان اللبن الشرقي وبيت دجن شرق نابلس بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “جنود الاحتلال اعتدوا على مواطنين أثناء تواجدهم في خان اللبن لأداء صلاة الجمعة، ما أدى لإصابة أحد المواطنين بالاعتداء عليه بأعقاب البنادق”، ولفتت إلى أن “أهالي اللبن الشرقية أقاموا صلاه الجمعة في خان اللبّن، رفضا للمخططات الاستيطانية الجديدة”.

وقالت المصادر إنه “في بيت دجن شرق نابلس أصيب مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات اندلعت بعد اعتداء قوات الاحتلال على، مسيرة سلمية احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية في أراضي قرية بيت دجن شرق نابلس”، وتابعت “أطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز باتجاه المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة أحد المشاركين بالرصاص المعدني في قدمه”.

المصدر: فلسطين اليوم