صور فضائية تظهر أن العدو الإسرائيلي يوسع موقع “ديمونا” النووي

نشر الفريق الدولي المعني بالمواد الانشطارية IPFM، صورا فضائية، تؤكد أن العدو الإسرائيلي ينفذ أعمال بناء جديدة ملموسة في مفاعل “ديمونا” النووي الواقع في صحراء النقب المحتلة.

والفريق المذكور هو هيئة تضم خبراء نوويين من 17 دولة، وقد نشر صورا التقطها قمر صناعي في الرابع من كانون الثاني/يناير المنصرم، وهي تؤكد أن العدو الإسرائيلي تعمل على توسيع موقع “ديمونا” بشكل ملحوظ.

وأشار الفريق إلى أن “أعمال البناء الجديدة تجري على مقربة مباشرة من مفاعل ديمونا النووي ومحطة إعادة المعالجة في الموقع”.

وتظهر الصور أن هذه الأعمال تجري بمشاركة عدة آليات بناء وتتركز في المرحلة الحالية على منطقة محفورة واسعة النطاق يصل طولها إلى نحو 140 مترا وعرضها نحو 50 مترا، ولا يزال الغموض يلف هدفها.

المصدر: وكالة معاً