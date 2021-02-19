هكذا علّقت ايران على التصريحات الاميركية الجديدة حول الاتفاق النووي..

تعليقا على التصريحات الاميركية حول الاستعداد للتفاوض ضمن مجموعة (5+1) حول العودة للاتفاق النووي، مع حديثها عن “معالجة بعض القضايا الاقليمية” مسبقا، ردت طهران انه يجب على الولايات المتحدة الغاء اجراءات الحظر تماما دون أي شرط قبل ان تعود ايران لالتزاماتها، لافتة الى ان الغاء الحظر هو ما يعيد إحياء مجموعة 5+1.

فقد اكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف انه “يجب على الولايات المتحدة، امتثالا لقرار مجلس الأمن 2231، أن ترفع بشكل فعال وغير مشروط جميع أشكال الحظر التي أعاد فرضها ترامب، وبعد ذلك سنقوم نحن على الفور بالغاء جميع الإجراءات التعديلية (خفض الالتزامات)”.

وفي تغريدة له اليوم أضاف ظريف: “لقد اعترفت الولايات المتحدة بأن مزاعم بومبيو بشأن القرار 2231 ليس لها أي شرعية قانونية. ونحن أيضا نؤكد ذلك”.

خطيب زاده: على الولايات المتحدة الغاء الحظر من اجل إحياء مجموعة 5+1

من جهته أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، “ان مجموعة 5+1 وبسبب إنسحاب الولايات المتحدة من الإتفاق النووي لم تعد موجودة” .

وصرح:”التحركات الرمزية جيدة. ولكن من اجل إحياء مجموعة 5 + 1، يجب على الولايات المتحدة أن تتحرك وأن ترفع جميع أنواع الحظر. ومن ثم نحن سنرد. هذا هو الترتيب المجدي: الإلتزام- التطبيق- الإجتماع”.

وفي وقت سابق امس أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، بريطانيا وفرنسا وألمانيا بأن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مع إيران بشأن عودة البلدين للالتزام بالاتفاق النووي الموقع عام 2015.

كما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول رفيع في إدارة بايدن موافقة واشنطن على إجراء مفاوضات مع إيران حول العودة للاتفاق النووي في حال عقد اجتماع لمجموعة “5+1” ، وأنه “من الصعب إحياء الاتفاق النووي إذا لم تتم معالجة بعض القضايا الإقليمية”.

المصدر: وكالة ارنا+موقع المنار