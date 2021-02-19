“النفط اليمنية”: العدوان يستمر بإحتجاز 14 سفينة نفطية في قرصنة بحرية غير مسبوقة

أكدت “شركة النفط اليمنية” استمرار تحالف العدوان الأمريكي السعودي في إحتجاز 14 سفينة نفطية منها سفينة محملة بمادة المازوت وسفينة محملة بالغاز المنزلي.

وقالت الشركة في بيان لها الجمعة إن “تحالف العدوان يحتجز عدد ( 12 ) سفينة نفطية بحمولة إجمالية تبلغ (354,770) طن من مادتي البنزين والديزل ولفترات متفاوتة بلغت أقصاها بالنسبة للسفن المحتجزة حاليا اكثر من عشرة أشهر من القرصنة البحرية غير المسبوقة”.

وأشارت الشركة الى أن “عملية الاحتجاز والقرصنة تتم على الرغم من استكمال كل تلك السفن لكافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي (UNVIM) وحصول تلك السفن على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش”.

ولفتت شركة النفط الى أن “استمرار القرصنة الإجرامية وتداعياتها الكارثية المختلفة لم يقابلها أي تحرك جاد وملموس من قبل الأمم المتحدة لكونها هي الجهة الدولية المعنية بتسهيل دخول واردات السلع الأساسية”، وأكدت أن الأمم المتحدة لم تغادر حالة الجمود والانحياز المشين على الرغم من اعترافها الصريح بتفاقم التبعات الإنسانية الناجمة عن النقص الحاد في امدادات الوقود”، وتابعت أن “الدور الأممي المفترض لا يزال مجرد حبر على ورق وهو ما يتناقض كذلك مع أهم المبادئ الأساسية للحماية والإغاثة الانسانية”.

المصدر: موقع انصار الله