خبراء يحسمون الجدل..هل ينتقل فيروس كورونا عبر الأطعمة وعبوات المواد الغذائية؟

أعلنت كل من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ووزارة الزراعة الأمريكية، والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في تذكير يوم أمس الخميس، أنه من غير المرجح انتقال عدوى “كوفيد-19” عبر الأطعمة وعبوات المواد الغذائية.

وكتبت إدارة الغذاء والدواء المريكية في بيان “يجب طمأنة المستهلكين بأننا ما زلنا نعتقد، بناءً على فهمنا للمعلومات العلمية الموثوقة المتاحة حالياً، وبدعم من إجماع علمي دولي، أن الأطعمة التي يتناولونها وعبوات تغليف المواد الغذائية التي يلمسونها من المستبعد للغاية أن تنشر فيروس سارس-كوف-2”.

وقالت الوكالات الثلاث إنها أرادت التأكيد على عدم وجود أدلة موثوقة تشير إلى أن الطعام أو عبواته مرتبطان بانتقال الفيروس.

وأوضحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن كوفيد -19 مرض تنفسي ينتشر من شخص لآخر، على عكس الفيروسات المنقولة عبر الغذاء التي يمكن أن تصيب الناس بالمرض من خلال الطعام الملوث.

وأشارت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى أنه “بالنظر إلى أن عدد جزيئات الفيروس التي يمكن التقاطها نظرياً عن طريق لمس أحد الأسطح ستكون ضئيلة للغاية وأن الكمية اللازمة لانتقال العدوى عن طريق الاستنشاق عبر الفم تكون عالية للغاية، فإن فرص الإصابة بالعدوى عن طريق لمس سطح عبوات الطعام أو تناول الطعام تعتبر منخفضة للغاية”.

وأضاف البيان: “بالنظر إلى أكثر من 100 مليون حالة إصابة بـ”كوفيد-19″، لم نر دليلًا وبائياً على الطعام أو تغليف المواد الغذائية كمصدر لانتقال فيروس سارس-كوف-2 إلى البشر.”

وأثار المسؤولون الصينيون مراراً وتكراراً احتمال انتشار الفيروس عن طريق الأطعمة المجمدة المعبأة، ولكن مراكز مكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية أوضحتا أن هذا أمر مستبعد للغاية.

المصدر: سي ان ان