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February 19 2021 - 07:00

صحيفة أمريكية تكشف عن أغنى رجل في العالم

منذ 1 ساعة 19 February، 2021
Ilon Mask
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

وذكرت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، في تقرير لها، مساء أمس الخميس، أن رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، قد بات أغنى رجل في العالم، بثروة تجاوزت قيمتها 199.9 مليار دولار. وأفادت الوكالة بأن إيلون ماسك قد تمكن من تخطي الرئيس التنفيذي لشركة “أمازون”، جيف بيزوس، بعد ارتفاع قيمة أسهم شركة “تسلا” للسيارات الكهربائية، للمرة الثانية هذا العام.
وأكدت أن ثروة جيف بيزوس قد توقفت عند 194.2 مليار دولار، والذي سبق أن تربع على عرش أغنى رجل في العالم من 2017 وحتى السابع من يناير/كانون الثاني الماضي، قبل أن يبدأ رجلا الأعمال، ماسك وبيزوس، في التناوب على هذا المركز بعدها.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن إيلون ماسك قد تمكن من زيادة ثروته خلال العام، رغم الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة كورونا.
وكان بيل غيتس، قد أشاد “بالأفكار الجامحة” للملياردير، المدير التنفيذي لشركة “Tesla Elon Musk” للمساعدة في مواجهة أزمة المناخ من خلال دفع الشركات الأخرى للتكيف مع التقنيات الأكثر مراعاة للبيئة.
وأدلى الاثنان بتصريحات علنية في وقت سابق على خلافهما حول السيارات الكهربائية، وقال غيتس إنه اشترى سيارة “بورش” كهربائية، بحسب ما ذكرت شبكة “cbsnews” الأمريكية.

المصدر: سبوتنيك

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