طريق ضهر البيدر سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي فقط وطريق ترشيش زحلة مقطوعة بسبب تراكم الثلوج – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2021 - 07:00

طريق ضهر البيدر سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي فقط وطريق ترشيش زحلة مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

منذ 36 mins 19 February، 2021
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